Le accuse delle minoranze | La maggioranza è rotta | E strade al buio da anni

Le minoranze nel comune di Santa Maria a Monte affermano che la maggioranza di governo non esiste più. Durante l’ultimo consiglio comunale, sono state avanzate accuse circa la mancanza di stabilità politica e la presenza di strade al buio da diversi anni. Queste dichiarazioni arrivano dopo mesi di segnalazioni e critiche ripetute da parte delle opposizioni, che contestano l’operato dell’amministrazione locale.

SANTA MARIA A MONTE "La maggioranza che governa Santa Maria a Monte non esiste più. L’ultimo consiglio comunale ha certificato quello che denunciamo da tempo. La giunta Del Grande è completamente allo sbando". A dirlo è il Partito Democratico che è all’opposizione in consiglio comunale con Francesco Petri ed è guidato dal segretario Antonio Milite. "Nell’ultimo consiglio comunale è arrivato l’ennesimo segnale di rottura – la posizione del Pd – Il consigliere di maggioranza Luca Vanni, oltre a comunicare a tutto il consiglio di aver rimesso le proprie deleghe in materia di consulte, politiche giovanili e forum dei giovani, si è astenuto sia sulla votazione del rendiconto del 2025 che su quella della variazione di bilancio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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