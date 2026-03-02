Nomine degli amministratori delle partecipate illegittime? Basile replica a Scurria | Accuse senza basi

Il candidato avvocatessa Scurria ha accusato l’amministrazione di aver nominato amministratori delle partecipate in modo illegittimo. In risposta, l’attuale responsabile ha affermato che le accuse sono prive di fondamento e che prima di diffondere comunicati sarebbe opportuno approfondire i regolamenti e i fatti. La disputa riguarda le modalità di nomina e la legittimità degli atti amministrativi coinvolti.

"Ma di quale regolamento parla il candidato avv. Scurria?! Prima di fare comunicati stampa ove si lanciano accuse di illegittimità degli atti adottati dalla mia amministrazione, occorrerebbe approfondire. È noto che ai sensi dell'art.26 della L.R. n.71992 tutte le nomine e le designazioni dei.