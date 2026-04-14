Guasto ai sistemi ferroviari caos nel nodo di Napoli | treni in ritardo e percorsi deviati
Nella stazione di Napoli si sono verificati problemi ai sistemi di comunicazione che hanno causato rallentamenti nella circolazione ferroviaria. Da questa mattina, diversi treni hanno subito ritardi o sono stati deviati lungo i loro percorsi, creando disagi per i pendolari e le operazioni di gestione dei collegamenti. La situazione ha coinvolto varie linee e collegamenti ferroviari nella zona.
Circolazione ferroviaria rallentata nel nodo di Napoli per un guasto ai sistemi di comunicazione. Disagi da questa mattina su linee e collegamenti, con ritardi e modifiche ai treni in transito.Il problema riguarda, secondo quanto emerso, il sistema GSM-R utilizzato per le comunicazioni.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Per un guasto tecnico ad un passaggio a livello ambito LUCCA, i treni percorrenti la tratta PISA -LUCCA -AULLA potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. * 19147 (AULLA - PISA C.LE) cancellato da MINUCCIANO a FORNACI DI BARGA, viaggiatori c x.com