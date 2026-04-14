Guasto ai sistemi ferroviari caos nel nodo di Napoli | treni in ritardo e percorsi deviati

Nella stazione di Napoli si sono verificati problemi ai sistemi di comunicazione che hanno causato rallentamenti nella circolazione ferroviaria. Da questa mattina, diversi treni hanno subito ritardi o sono stati deviati lungo i loro percorsi, creando disagi per i pendolari e le operazioni di gestione dei collegamenti. La situazione ha coinvolto varie linee e collegamenti ferroviari nella zona.