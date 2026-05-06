Caos al Challenger di Francavilla | Boyer esplode in campo tra racchetta distrutta e insulti all’arbitro VIDEO

Durante il torneo Challenger di Francavilla al Mare, il tennista statunitense Tristan Boyer ha avuto un momento di forte tensione in campo, distruggendo una racchetta e rivolgendo insulti all’arbitro durante il match contro il giovane italiano Daniele Rapagnetta. Le immagini della scena hanno fatto il giro del web, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L’episodio si è verificato in una fase di grande nervosismo tra i due atleti.

Scene surreali al Challenger ATP di Francavilla al Mare, dove il tennista statunitense Tristan Boyer ha perso completamente il controllo durante il match contro il giovane italiano Daniele Rapagnetta, finendo al centro di uno degli episodi più discussi del torneo abruzzese.Il giocatore americano.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Challenger di Francavilla: giocatore spacca la racchetta contro la sedia dell'arbitro Tristan Boyer fuori controllo a Francavilla: colpisce la sedia dell’arbitro e lascia il campo urlandoIl finale del'incontro delle qualificazioni del challenger di Francavilla al Mare tra Boyer e Rapagnetta è stato scoppiettante. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tristan Boyer fuori controllo a Francavilla: colpisce la sedia dell'arbitro e lascia il campo urlando; Francavilla al Mare capitale del tennis. Al via l'Abruzzo Open 2026; L’ex coach di Federer Severin Luthi al torneo di tennis di Francavilla: Mi piace l’ambiente; Challenger Francavilla, Boyer perde la testa: penalty game e racchettata contro la sedia dell'arbitro. Non è la prima volta. Tristan Boyer fuori controllo a Francavilla: colpisce la sedia dell’arbitro e lascia il campo urlandoIl finale del'incontro delle qualificazioni del challenger di Francavilla al Mare tra Boyer e Rapagnetta è stato scoppiettante ... fanpage.it Challenger Francavilla, Boyer perde la testa: penalty game e racchettata contro la sedia dell’arbitro. Non è la prima voltaTennis - Personaggi | La rabbia incontrollata fa finire anzitempo il match contro l'italiano Rapagnetta: l’americano perde completamente la testa. E i precedenti iniziano a pesare ... ubitennis.com Adriano Aiello. . Al challenger di Francavilla Boyer rimonta nel terzo Rapagnetta, poi torna indietro di un break, sfascia la racchetta si becca il warning e impazzisce completamente. Uno dei momenti più folli di sempre con anche il pubblico che gli dice di calm - facebook.com facebook Challenger Francavilla, Boyer perde la testa: penalty game e racchettate contro la sedia dell'arbitro. Non è la prima volta x.com