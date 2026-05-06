Caos al Challenger di Francavilla | Boyer esplode in campo tra racchetta distrutta e insulti all’arbitro VIDEO

Da chietitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo Challenger di Francavilla al Mare, il tennista statunitense Tristan Boyer ha avuto un momento di forte tensione in campo, distruggendo una racchetta e rivolgendo insulti all’arbitro durante il match contro il giovane italiano Daniele Rapagnetta. Le immagini della scena hanno fatto il giro del web, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L’episodio si è verificato in una fase di grande nervosismo tra i due atleti.

Scene surreali al Challenger ATP di Francavilla al Mare, dove il tennista statunitense Tristan Boyer ha perso completamente il controllo durante il match contro il giovane italiano Daniele Rapagnetta, finendo al centro di uno degli episodi più discussi del torneo abruzzese.Il giocatore americano.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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