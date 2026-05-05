Tristan Boyer fuori controllo a Francavilla | colpisce la sedia dell'arbitro e lascia il campo urlando

Durante le qualificazioni del challenger di Francavilla al Mare, il giocatore Tristan Boyer ha avuto un comportamento fuori controllo. Dopo aver colpito la sedia dell’arbitro, Boyer ha lasciato il campo urlando, interrompendo bruscamente l’andamento della partita. Il finale dell'incontro tra Boyer e Rapagnetta ha suscitato grande attenzione per questo episodio.