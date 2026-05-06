Cantieri Brt montate le transenne in via Peucetia | scattano i divieti nella zona del Mercato Santa Chiara

Sono state installate le transenne in via Peucetia a causa dei lavori eseguiti dall'azienda Brt. La modifica della viabilità ha portato all'istituzione di divieti di transito e sosta nell'area del mercato Santa Chiara. Le operazioni sono iniziate recentemente e riguardano la zona circostante al mercato coperto. La presenza delle barriere temporanee indica l'avvio delle attività di cantiere nella zona.

Partono i lavori Brt in via Peucetia, scattano i divieti nella zona del mercato coperto di Santa Chiara. La fase finale dei cantieri avviati nel quartiere Japigia, per la realizzazione dei percorsi sui cui viaggeranno i mezzi elettrici del nuovo sistema di trasporto pubblico locale denominato Bus.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate "Auto bloccate dalle transenne e divieti a sorpresa", scoppia il caso Brt in viale della Costituente“Ancora una volta assistiamo a cantieri avviati senza un’adeguata comunicazione preventiva e con segnaletica carente, contraddittoria o addirittura... Bari, cantieri e divieti: traffico in tilt tra Brt e lavori stradaliIl navigatore satellitare dei telefonini ieri mattina segnava tratto rosso su corso Vittorio Veneto. Panoramica sull’argomento Cantieri Brt, a Bari è corsa contro il tempo: «Rispetteremo le scadenze»Una corsa contro il tempo che inizia a dare i suoi frutti, grazie all'accelerazione dei cantieri. Se la scadenza del 30 giugno per le opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ... quotidianodipuglia.it Bari, lavori Brt e Pnrr: nuovi cantieri in via Aquilino e corso Vittorio Veneto. La mappa della viabilitàQuattro i fronti aperti per il Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema di trasporto pubblico con bus elettrici: dopo il sottovia Giuseppe Filippo e il capolinea in via Di Maratona, ieri sono ... quotidianodipuglia.it