Auto bloccate dalle transenne e divieti a sorpresa scoppia il caso Brt in viale della Costituente

Nel quartiere si sono verificati disagi a causa di transenne e divieti improvvisi che hanno bloccato le auto lungo viale della Costituente. La presenza di cantieri avviati senza avvisi chiari e con segnaletica insufficiente o confusa ha creato confusione tra gli automobilisti. La situazione ha generato scontento tra i residenti e i pendolari, che si sono trovati impossibilitati a raggiungere le proprie destinazioni senza preavviso.