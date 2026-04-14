Auto bloccate dalle transenne e divieti a sorpresa scoppia il caso Brt in viale della Costituente
Nel quartiere si sono verificati disagi a causa di transenne e divieti improvvisi che hanno bloccato le auto lungo viale della Costituente. La presenza di cantieri avviati senza avvisi chiari e con segnaletica insufficiente o confusa ha creato confusione tra gli automobilisti. La situazione ha generato scontento tra i residenti e i pendolari, che si sono trovati impossibilitati a raggiungere le proprie destinazioni senza preavviso.
“Ancora una volta assistiamo a cantieri avviati senza un’adeguata comunicazione preventiva e con segnaletica carente, contraddittoria o addirittura assente. Divieti di sosta comparsi improvvisamente, autorizzazioni poco chiare e transenne posizionate senza preavviso hanno creato una situazione di.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Lavori per il Brt a Bari, cento operai impegnati in sette cantieri: nuovi divieti a JapigiaContinuano i cantieri Brt nel quartiere Japigia: , finalizzata a consentire l’avanzamento dei lavori.
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Tra le navi bloccate a Hormuz anche la Grande Torino del Gruppo Grimaldi, con migliaia di auto a bordo. https://auto.everyeye.it/notizie/hormuz-bloccata-nave-torino-migliaia-auto-bordo-870882.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox= - facebook.com facebook