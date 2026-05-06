A Pontedera, lungo via Pisana, i lavori di riqualificazione continuano con l’obiettivo di rifare completamente la pista ciclabile e i percorsi pedonali. Questi interventi seguono l’asfaltatura della carreggiata, effettuata circa due anni fa. L’intervento riguarda una zona che sta crescendo sotto il profilo dell’area verde, con lavori che coinvolgono diverse parti della strada. La modifica interessa quindi sia la mobilità sostenibile che il miglioramento degli spazi pubblici.

PONTEDERA Proseguono i lavori di riqualificazione di via Pisana a Pontedera, con un intervento mirato al completo rifacimento della pista ciclabile e dei percorsi pedonali, dopo l’asfaltatura della carreggiata realizzata circa due anni fa. L’opera, dal valore complessivo di circa 280mila euro, è interamente finanziata con risorse del bilancio comunale e riguarda il tratto che si estende fino alla rotatoria della Tosco-Romagnola, nel cuore dei Villaggi. Una riqualificazione resa necessaria dalle condizioni compromesse della pista ciclabile, danneggiata nel tempo dalle radici degli alberi che avevano deformato cordoli, causato avvallamenti e cunette lungo gran parte del percorso che costeggia una delle arterie più trafficate della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere in via Pisana “Cresce“ l’area verde

Notizie correlate

Leggi anche: Dopo vent'anni d'attesa oggi inizia il cantiere di bonifica e nel comune sboccia una grande area verde

Da area di risulta a spazio verde al servizio della comunità: Ponteranica e lo studio Bonicelli premiati per il progetto di recupero dell’area di via VIII MarzoUn’area di risulta de-pavimentata e impreziosita con filari di alberi autoctoni e nuove pavimentazioni drenanti, restituendo alla comunità uno spazio...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Cantiere in via Pisana Cresce l’area verde; Da via Pistoiese a via Villamagna, tutti i cantieri della settimana; Ritardo a scuola per il traffico in via Tor Pisana: il genitore firma la giustifica e incolpa il Comune di Brindisi; Il figlio arriva tardi a scuola per il traffico, la giustifica del papà: È colpa del Comune.

Cantiere in via Pisana Cresce l’area verdePONTEDERA Proseguono i lavori di riqualificazione di via Pisana a Pontedera, con un intervento mirato al completo rifacimento della pista ... lanazione.it

Pontedera, via ai lavori in via Pisana. Troppe piante rimossePontedera, 7 marzo 2026 – I primi interventi lungo la pista ciclopedonale di via Pisana hanno lasciato perplessi i cittadini che nei giorni scorsi hanno visto tutti gli alberi, circa una ventina, ... lanazione.it

Allestimento a tema “cantiere” pensato per stupire e diventare il protagonista della festa. - facebook.com facebook

La Figc allo stadio per un sopralluogo. Tra pochi giorni il via al cantiere x.com