Dopo vent' anni d' attesa oggi inizia il cantiere di bonifica e nel comune sboccia una grande area verde

Dopo vent’anni di attese, oggi ha preso avvio il cantiere di bonifica in un comune. L’intervento prevede la riqualificazione di un’area che diventerà uno spazio verde pubblico e ospiterà anche un parcheggio rinnovato. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di restituire alla comunità un’area che da tempo era inattiva.

Dopo vent’anni al via l’intervento di bonifica. Ai cittadini verrà restituita un’area verde pubblica e un parcheggio (riqualificato). Succede a Villasanta, nell’area di via Donatori del sangue, dove da oggi, lunedì 16 marzo, partiranno gli interventi di bonifica a carico del privato. Il cantiere era connesso a un piano di lottizzazione privato del 2006 che prevedeva, oltre ad alcune palazzine residenziali lungo la via (effettivamente realizzate), anche importanti opere pubbliche mai portate a termine: bonifica dell'area fino alla ferrovia, riqualificazione del verde pubblico, nuove piantumazioni e la messa in sicurezza di viabilità e parcheggi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Brescia volta la pagina: la bonifica della Caffaro prende il via dopo 25 anni di attesa. "Da oggi nuovo simbolo” Cantiere Sr 10, il vicepresidente: «Opera monca dopo vent'anni di attese»Dura presa di posizione del vicepresidente del consiglio regionale Andrea Micalizzi sull'annoso tema della strada Padana Inferiore, infrastruttura da... Una raccolta di contenuti su Dopo vent Temi più discussi: Cia Due Mari: su provinciale 12 vent'anni di silenzio. L'economia agricola non può attendere - CIA; Scalata alla Lazio, vent’anni dopo chiesta conferma delle condanne per gli Irriducibili; Gp in Cina, trionfa Antonelli. Primo italiano dopo 20 anni; F1, Gp di Cina: vince Antonelli, primo italiano 20 anni dopo Fisichella. Vent’anni dopo, Vauclair vuole ancora ribaltare l’AmbrìIl 14 marzo 2006, l’ex bianconero e attuale direttore sportivo dell’Ajoie diede una svolta al quarto di finale tra il Lugano e i leventinesi con un rocambolesco gol all’overtime - Da sabato 21, la squ ... cdt.ch Dopo vent'anni d'attesa ecco la palestra di PeraroloTaglio del nastro per il nuovo palasport di Perarolo e Busa. con ospite d'onore l'olimpionico Jury Chechi. Grande festa per l'apertura ufficiale della nuova struttura che garantirà una migliore ... ilgazzettino.it La #Formula1 con il trionfo di Kimi #Antonelli a #Shanghai: è il primo italiano vent’anni dopo Fisichella. “Prossimo obiettivo vincere il Mondiale”, racconta al Tg1 il pilota Mercedes. #Tg1 Marco Franzelli - facebook.com facebook Vent’anni dopo, un italiano torna sul gradino più alto della Formula 1. A 19 anni Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Cina e riporta il tricolore dove mancava da troppo tempo. #kimiantonelli #formula1 #gpcina x.com