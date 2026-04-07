Selvaggia Lucarelli al GFVIP | risponde ai fan senza filtri

Da 361magazine.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli ha partecipato al Grande Fratello Vip, rispondendo ai fan senza usare filtri e con un tono diretto. La sua presenza in casa ha attirato attenzione per la sua posizione franca e senza tentennamenti, distinta da altri concorrenti che cercano l’approvazione del pubblico. La giornalista ha condiviso opinioni e commenti in modo schietto, senza esitazioni o censure. La sua partecipazione è stata caratterizzata da momenti di ironia e confronti diretti.

Selvaggia Lucarelli al GFVIP: ironia, fuoco e verità — risponde ai fan senza filtri. C’è chi entra nella casa più spiata d’Italia per farsi amare, chi per farsi notare. e poi c’è Selvaggia Lucarelli, che arriva al GFVIP per dire esattamente quello che pensa — piaccia o no. E infatti, appena annunciata la sua nuova avventura da opinionista, il pubblico si è acceso. Domande, curiosità, dubbi (e anche qualche provocazione): lei, ovviamente, non si è tirata indietro. Leggi anche  GF VIP, tensioni al centro della settima puntata in onda questa sera Un utente ha chiesto: “Provi rancore per Alessandra?”, Selvaggia risposto: “Alessandra é meno peggio di quello che sembrava ha fatto anche cose buone”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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