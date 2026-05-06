Ad Alessandria, la Polizia ha trovato un cane in condizioni critiche, legato a un termosifone e circondato da feci e rifiuti, senza cibo. Dopo una segnalazione, gli agenti sono intervenuti e hanno messo in salvo l’animale, che ora si trova sotto cure veterinarie. La situazione è stata documentata e il cane è stato affidato alle cure di un centro specializzato.

Un cane in gravi condizioni di abbandono è stato tratto in salvo grazie a un intervento della Polizia, avvenuto nel pomeriggio del 1° maggio ad Alessandria. L’animale, trovato legato e senza cibo né acqua, è stato soccorso dopo una segnalazione dei residenti, che hanno permesso di evitare ulteriori sofferenze. Sono in corso accertamenti per individuare eventuali responsabilità penali a carico del proprietario. L’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 1° maggio quando la Squadra Volanti di Alessandria è intervenuta in seguito a una segnalazione proveniente da alcuni cittadini della zona.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cane in condizioni drammatiche salvato ad Alessandria, legato a un termosifone senza cibo tra feci e rifiuti

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