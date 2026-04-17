A Borgo Mantovano è stato denunciato un uomo di 30 anni dopo aver gestito un allevamento in condizioni di grave trascuratezza. Durante un controllo, sono stati trovati animali senza accesso a cibo e acqua, tra rifiuti abbandonati. Le autorità hanno sequestrato gli animali e avviato le procedure legali per accertare eventuali responsabilità. La scoperta riguarda un allevamento che operava senza rispettare le norme di tutela degli animali.

Borgo Mantovano (Mantova), 17 aprile 2026 – Scoperto, a Borgo Mantovano, un allevamento dove animali privi di tracciabilità vivevano tra rifiuti e stenti. Un 30enne è stato denunciato per maltrattamento e gestione illecita di rifiuti. Attività ispettiva. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Mantova, unitamente a personale del distretto veterinario ATS Valpadana ed al personale della Polizia Locale di Borgo Mantovano, nei giorni scorsi hanno congiuntamente effettuato un’attività ispettiva nella frazione Revere del comune di Borgo Mantovano. E l’operazione ha portato alla luce un allevamento in una situazione piuttosto precaria. Spazi angusti e sporcizia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Animali in un allevamento tra i rifiuti, senza acqua e cibo: 30enne denunciato a Borgo Mantovano

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