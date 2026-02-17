Scherzi a parte | a marzo su Canale 5 con Max Giusti

Mediaset ha annunciato che a marzo tornerà il programma “Scherzi a parte” condotto da Max Giusti, dopo settimane di indiscrezioni. La rete ha scelto di affidare a Giusti il ruolo di conduttore principale, lasciando da parte Diletta Leotta, che era considerata favorita per affiancarlo. La decisione ha sorpreso molti fans, soprattutto perché Leotta aveva lavorato con entusiasmo alla possibile collaborazione. Ora, il programma tornerà in prima serata con un cast rinnovato e molte novità.

Mediaset ufficializza il ritorno di Max Giusti in prima serata con Scherzi a parte: fuori Diletta Leotta sebbene fosse in pole position per la co-conduzione La rete ha appena diffuso il promo con una grafica rifatta con l’intelligenza artificiale e con Max Giusti al centro dello studio, seduto su una sedia, festoso di questa nuova opportunità in prima serata. Sembra quindi esclusa l’indiscrezione circolata finora secondo cui Diletta Leotta avrebbe condotto al fianco del conduttore, forse perché ancora sotto contratto con DAZN. Adesso quindi Mediaset è pronto alla nuova edizione, sperando che gli ascolti vadano meglio rispetto all’ultima del 2022, quella con la conduzione di Enrico Papi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

