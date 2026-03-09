Scherzi a Parte torna su Canale 5 con Max Giusti | ospiti e novità della seconda puntata

Su Canale 5 torna “Scherzi a Parte” con Max Giusti alla conduzione. La seconda puntata prevede la partecipazione di alcuni volti noti dello spettacolo e della televisione, pronti a essere coinvolti negli scherzi. La trasmissione si prepara a mostrare nuove gag e situazioni divertenti, con un programma che si rivolge a un pubblico ampio e variegato.

La seconda puntata vedrà protagonisti alcuni volti noti dello spettacolo e della televisione italiana: Ermal Meta, Matteo Bassetti, Selvaggia Lucarelli, nuova opinionista del "Grande Fratello Vip", Claudio Amendola, Filippo Bisciglia e Samira Lui, tutti coinvolti nelle nuove beffe ideate dal programma. Il ruolo di Max Giusti. Durante la serata, Max Giusti guiderà il pubblico nella visione degli scherzi con monologhi realizzati ad hoc, commentando ogni filmato prima e dopo lo svolgimento dello scherzo insieme alle vittime presenti in studio. Il conduttore non si limiterà alla conduzione tradizionale: vestirà anche alcuni dei suoi personaggi più iconici, proponendo sketch originali e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno direttamente gli ospiti.