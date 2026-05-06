Campogalliano in partenza i lavori per la nuova barriera antirumore lungo l' Autobrennero

A partire dal 18 maggio, inizieranno i lavori per sostituire la barriera antirumore lungo l’autostrada A22, nel tratto a Campogalliano. La nuova barriera sarà vegetale e si troverà all’altezza del km 311 sulla carreggiata sud. La vecchia barriera verrà rimossa e sostituita con un terrapieno di altezza e lunghezza ancora da definire. I lavori coinvolgeranno la zona per circa un periodo di tempo non specificato.

Nuova barriera vegetale antirumore lungo l’autostrada A22. A partire dal prossimo 18 maggio inizieranno i lavori di sostituzione dell’attuale barriera che si trova all’altezza del km 311 della carreggiata sud, nel territorio comunale di Campogalliano, con un terrapieno di altezza e lunghezza.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Lavori alle barriere antirumore: chiusa l'uscita di Caserta NordGli interventi riguarderanno chi proviene da Napoli e verranno eseguiti tra le ore 21 di martedì 31 marzo e le ore 6 del giorno successivo Novità per... Leggi anche: Nuova rotatoria di Palazzo Bello: "Lavori in partenza in autunno"