Lavori alle barriere antirumore | chiusa l' uscita di Caserta Nord

Per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, sulla A1 Milano-Napoli, l'uscita di Caserta Nord, in direzione Napoli, sarà chiusa dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 6:00 di mercoledì 1° aprile. La chiusura riguarda i veicoli provenienti da Napoli che intendono uscire in quella località. La circolazione subirà modifiche durante il periodo di intervento.

Gli interventi riguarderanno chi proviene da Napoli e verranno eseguiti tra le ore 21 di martedì 31 marzo e le ore 6 del giorno successivo Novità per la circolazione autostradale. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 6:00 di mercoledì 1° aprile, sarà chiusa l'uscita di Caserta Nord, per chi proviene da Napoli. In alternativa, chi proviene da Napoli potrà uscire a Caserta sud mentre chi proviene da Salerno potrà uscire a Caserta Centro. Saranno eseguiti interventi anche sulla A30 Caserta-Salerno per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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