Venerdì 17 aprile alle 21.30 su Retequattro torna Quarto Grado con una nuova puntata dedicata ai casi di cronaca più seguiti degli ultimi mesi. Tra gli argomenti principali ci sono le indagini sull’avvelenamento di Campobasso, con particolare attenzione alle verifiche sui sospetti e alle novità emerse riguardo alle persone coinvolte. La puntata fornirà aggiornamenti sui processi e sui dettagli delle indagini in corso.

Venerdì 17 aprile, alle ore 21.30 su Retequattro, torna Quarto Grado con una puntata ricca di aggiornamenti su alcuni dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi mesi. Alla conduzione, come sempre, Gianluigi Nuzzi affiancato da Alessandra Viero. Il caso che occuperà più spazio è quello delle cosiddette avvelenate di Campobasso, la tragica vicenda di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia decedute in seguito a un avvelenamento da ricina, un veleno potente, inodore e insapore, inizialmente scambiato per una semplice intossicazione alimentare. Secondo le ricostruzioni, il veleno sarebbe stato introdotto nei piatti durante una cena di Natale, ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per stabilire chi e come abbia potuto farlo.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Avvelenate di Campobasso, la svolta: marito escluso dalla ricina, il cerchio si stringe

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