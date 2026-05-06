Un campo di basket situato nell’area di Spina Verde ha suscitato preoccupazioni tra i residenti a causa di problemi legati alla sicurezza e alla gestione dello spazio. La consigliera comunale ha inviato una nota ufficiale in cui evidenzia la necessità di recintare l’area e di implementare controlli più severi. La questione è stata resa pubblica attraverso una comunicazione scritta e distribuita ai media locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De Stasio Consigliere Comunale Benevento. “In occasione dell’incontro di domenica 3 Maggio con i cittadini abitanti nel Rione Libertà, sono emersi molti problemi e disagi quotidiani rispetto ai quali è necessario trovare una soluzione. Tra gli altri mi è stato fatto presente il disagio derivante dall’utilizzazione continua ed incontrollata del campo di basket ubicato a Spina Verde. I cittadini che abitano elle vicinanze della struttura sono costretti a sentire continuamente il rumore del pallone (sia per terra che vicino ai cartelli con i canestri) ed a sopportare le fastidiose luci che illuminano il campo e che, contestualmente, gettano il fascio di luce nelle camere di alcune abitazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campo di basket a Spina Verde, De Stasio denuncia i disagi dei residenti: “Va recintato e controllato”

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