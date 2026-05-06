campionato di endurance con 323 cavalli al via

Da domani a domenica, a Montalcino, si svolge il Campionato Italiano Assoluto di Endurance, con 323 cavalli iscritti. La competizione coinvolge numerosi binomi che si sfideranno nel percorso che si estende su un tracciato definito dalla organizzazione. La gara rappresenta una delle principali manifestazioni nazionali dedicate a questa disciplina e si concluderà domenica con la premiazione finale.

Scalpitano i 323 cavalli ai nastri di partenza del Campionato Italiano Assoluto di Endurance Fise, da domani a domenica a Montalcino. "Dopo anni di attesa, la Federazione italiana Sport equestri ci ha dato l’ok per organizzare qui i Campionati Italiani – ha detto Chiara Vivarelli, responsabile dell’organizzazione Generali Endurance –. Siamo onorati che giudici e veterinari importantissimi abbiamo accolto il nostro invito. Il percorso si snoda tra le vigne del Brunello e arriva fino al Castello, un tracciato in totale sicurezza". Domani il via alle gare con il campionato italiano Pony Endurance. Diverse le categorie: Pony Elite Campionato italiano, Pony B Criterium, Pony A Trofeo nazionale e Pony Avviamento Trofeo nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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