Mattia Bucci firma con la Dl Racing per il Campionato italiano Gran Turismo endurance e sprint 2026

Mattia Bucci ha firmato con la squadra DL Racing, portando la sua carriera nel campionato italiano Gran Turismo 2026. La decisione nasce dall’offerta di un contratto che gli permette di competere sia nelle gare di endurance che in quelle sprint. Bucci, originario di Catignano, ha già esperienza con vetture sportive e si prepara a sfidare i migliori piloti italiani. La sua scelta di passare alla DL Racing segna un passo importante verso una stagione ricca di sfide e obiettivi ambiziosi. La prima gara si avvicina.

Il pilota pescarese parteciperà sia nella serie Endurance che in quella Sprint nella stessa stagione con il team Dl Racing Stagione importante in arrivo per il giovane pilota di Catignano Mattia Bucci, che ha ufficializzato il suo contratto con il team DL Racing. Scenderà in pista a breve per i test prestagionali, pronto a confrontarsi con questa nuova realtà sui circuiti che hanno temprato la sua esperienza professionale. È un anno di svolta per lui, in quanto non parteciperà a un solo campionato come negli anni precedenti, ma parteciperà sia nella serie Endurance che in quella Sprint. La squadra fondata da Diego Locanto, ora affiliata a Lamborghini per il Campionato Italiano Gran Turismo, ha inaugurato una nuova sede operativa di 2. L'automobilismo abruzzese celebra Mattia Bucci Visibilmente onorato, Bucci ha ribadito il suo legame indissolubile con la propria terra, dichiarando di correre sempre con l'Abruzzo nel cuore. Il pilota ha definito il 2026 come un anno cruciale per