Campania la sfida del buon governo | il modello Miglio d’Oro tra continuità e innovazione

In Campania, la gestione amministrativa si sta muovendo tra continuità e innovazione, con un focus sulle strategie adottate per migliorare la gestione pubblica. La regione si distingue per un approccio pratico e diretto, cercando di rispondere alle esigenze dei cittadini attraverso progetti e interventi concreti. In un momento in cui il panorama politico nazionale tende a concentrarsi su discussioni interne, questa realtà regionale continua a rappresentare un esempio di attività amministrativa sul territorio.

In una fase politica in cui il dibattito nazionale appare spesso autoreferenziale, la Campania si conferma un laboratorio a cielo aperto dove la concretezza amministrativa prova a dettare l’agenda. È questo il fulcro della riflessione di Aniello Formisano, avvocato, già parlamentare e profondo conoscitore delle dinamiche del territorio, intervenuto nella rubrica Palazzo Civico. L’analisi di Formisano non è solo una ricognizione elettorale, ma una vera e propria lezione di metodo su come il rinnovamento della classe dirigente e la visione strategica del turismo possano trasformare l’area metropolitana di Napoli. Il rinnovamento nel segno del territorio Il passaggio dei sindaci dai palazzi comunali agli scranni del Consiglio Regionale è letto da Formisano come un segnale di maturità del Partito Democratico.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: La Campania valorizza Miglio d’Oro e le aree interne con nuovi progetti. Verghereto, il centrodestra unito: “Sosteniamo Mercatelli per dare continuità al buon governo del territorio”Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del territorio Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), Rosaria Tassinari (Forza Italia) e Jacopo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La cultura contro il bullismo: le sfide di Cutaia a Napoli e in Campania; Vetrina dei candidati sezione Campania. Elezioni 2026; Il gol del capitano, l'abbraccio più bello: decide la sfida e festeggia con il figlio piccolo a bordocampo; Allievo contro maestro, Fabregas sfida Conte. Como-Napoli, vietata vendita settori casa ai residenti in Campania: la notaSabato il Napoli tornerà in campo per la sfida delle ore 18 contro il SInigaglia per la sfida contro il Como. Il club sul proprio sito ufficiale, a proposito della vendita dei ... tuttonapoli.net Irpef, la Cisl Campania lancia la sfida: raccolta firme per ridurre le tasse a lavoratori e pensionatiIl segretario generale della CISL Irpinia Sannio, Fernando Vecchione, illustra i contenuti e gli obiettivi della proposta promossa dalla CISL Campania insieme alla FNP CISL, chiarendo fin da subito ch ... irpiniaoggi.it Maxi operazione antidroga tra Campania e Lazio della Finanza di Salerno: arresti e sequestri per oltre 780 mila euro #guardiadifinanzasalerno #operazioneantidroga #operazionefinanza - facebook.com facebook