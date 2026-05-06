Campania la rete invisibile | traffico di droga come sistema

In Campania, si ripetono le notizie sul traffico di droga che coinvolgono diverse aree della regione. Le indagini mostrano come questa attività illegale si strutturi come un sistema organizzato, piuttosto che come episodi isolati. Le forze dell'ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e smantellato reti di distribuzione, evidenziando la presenza di un circuito stabile e consolidato. La situazione viene periodicamente riportata nei dettagli dai media locali.

In Campania, ancora una volta, la cronaca racconta quello che tutti sanno e pochi vogliono guardare in faccia: il traffico di droga non è un incidente, è un sistema.Diciassette persone indagate. Un’ordinanza del GIP del Tribunale di Salerno, Benedetta Rossella Setta. Un’indagine della Guardia di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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