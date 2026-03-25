I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone, emessa dal gip di Messina su richiesta della Dda. Le misure riguardano sospetti legami con un sistema di traffico di hashish, cocaina e crack tra Messina e le Isole Eolie. L’indagine ha portato allo smantellamento di una rete che operava sul territorio.

Operazione della Dda e dei carabinieri di Milazzo: sgominato un gruppo attivo tra capoluogo peloritano, centri tirrenici e isole Eolie, con un giro di stupefacenti diffuso e strutturato Traffico di hashish, cocaina e crack. I carabinieri della Compagnia di Milazzo stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina su richiesta della Dda, nei confronti di 17 persone ritenute responsabili, a vario di titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, minaccia, violazione delle disposizioni in materia di controllo delle armi, aggravati dalla partecipazione al sodalizio di più di 10 persone. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - VIDEO | La rete della droga tra Messina e le Eolie: 17 arresti, smantellato un sistema che avvelenava il territorio

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