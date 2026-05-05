Il 27 aprile, alle 12:01, nel borgo di Fabbriche di Vergemoli è venuta al mondo Sofia, il primo bambino nato con il sesso femminile dopo 29 anni. La nascita è stata accolta con festeggiamenti e le campane hanno suonato in segno di gioia. Il Comune ha comunicato l’evento sui propri canali social, confermando l’importanza del momento per la comunità locale.

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 5 maggio 2026 – Il 27 aprile, un minuto dopo mezzogiorno, è finita una lunga attesa: lo spiega bene il Comune di Fabbriche di Vergemoli, sul proprio canale social. “Sono ben 29 anni che nella frazione di Vallico Sotto non nasceva una bambina. Per questo Sofia è stata accolta dalle campane che hanno suonato a festa per lei”. Già, dopo una lunga attesa durata quasi tre decenni è arrivata Sofia; il fiocco rosa mancava da tanto, un po’ meno quello azzurro, ma comunque da 14 anni. Ecco perché una nascita qui è una davvero una festa di tutti. https:www.lanazione.itvideonel-paese-suonano-le-campane-a-festa-per-la-nascita-di-una-bimba-dopo-29-anni-ubcperkc Sofia è figlia di Michele Marini, originario proprio di Vallico, e di Elena Ridolfi, che invece viene da Diecimo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ nata Sofia, primo fiocco rosa nel borgo dopo 29 anni. E le campane suonano a festa

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