Cameron Diaz mamma a 53 anni nasce il terzo figlio | il significato del nome Nautas

Cameron Diaz e il marito, musicista dei Good Charlotte, hanno comunicato di aver avuto un terzo figlio. L’attrice, di 53 anni, e suo marito, di 47, hanno annunciato la nascita del nuovo arrivato attraverso un post su Instagram il 4 maggio 2026. Il nome del bambino è Nautas. La coppia ha già due figli.

Cameron Diaz e Benji Madden hanno annunciato la nascita del loro terzo figlio. L’attrice, 53 anni, e il musicista dei Good Charlotte, 47 anni, hanno condiviso la notizia lunedì 4 maggio 2026 attraverso un messaggio su Instagram. Il bambino si chiama Nautas, che significa “marinaio, navigatore, viaggiatore” ed è accompagnato dalla frase “ Colui che intraprende un viaggio e non teme l’ignoto ”. L’immagine condivisa insieme all’annuncio raffigura una nave, richiamando il tema del viaggio e dell’esplorazione scelto dalla coppia per il loro nuovo arrivato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benji Madden (@benjaminmadden) Benji Madden ha scritto nel post: “ Cameron e io siamo felici, emozionati e ci sentiamo così benedetti nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cameron Diaz mamma a 53 anni, nasce il terzo figlio: il significato del nome Nautas Notizie correlate Leggi anche: Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni: svelato il nome particolare Il total white si conferma una scelta vincente per uno stile essenziale e sofisticato: lo dimostra Cameron Diaz, 53 anni.Il total white si conferma una scelta vincente per uno stile essenziale e sofisticato. Panoramica sull’argomento Si parla di: L'amore non va in vacanza su Sky Cinema Romance - Guida TV. Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni, la gioia incontenibile del marito: «Benvenuto al mondo, figliolo»Cameron Diaz di nuovo mamma a 53 anni. Ad annunciare la nascita del terzo figlio è stato il marito Benji Madden (47 anni), con un originale post su Instagram che ritrae una ... corriereadriatico.it Cameron Diaz: maternità e scelte oltre i riflettoriCameron Diaz per la 3a volta è mamma a 53 anni, confermando la sua volontà di discrezione e distanza dal mediatico. lagazzettadellospettacolo.it