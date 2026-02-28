Locatelli rinnova con la Juventus | decisione presa da parte del club bianconero Quale sarà il futuro del capitano ultimissime novità
La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Locatelli, confermando l’accordo con il centrocampista. La decisione è stata ufficializzata dal club, che ha comunicato l’estensione del contratto del giocatore. La firma del nuovo accordo garantisce a Locatelli di continuare a vestire la maglia bianconera. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza altre specifiche sui dettagli.
Dai fischi al volo Juve, Locatelli in stile McKennie: rinnovo fino al 2030Tutto il tempo del mondo per farlo. Tutto quello che serve per mettersi d’accordo. La bellezza del primo approccio tra la Juventus e Locatelli è l’assenza di ogni altro contesto da valutare: da una pa ... msn.com
La Juve guarda al futuro: Pinsoglio e McKennie rinnovano. Poi Locatelli e Spalletti?Dimenticare l’amarezza Champions League. È l’obiettivo in casa Juventus, dove ci si concentra sul futuro, e sui rinnovi da firmare il prima possibile. È a un passo l’accordo per il prolungamento del c ... msn.com
Secondo Tuttosport, #Locatelli è pronto a prolungare il proprio contratto con la #Juve fino al 2030 Una sorta di premio per lui, che andrebbe a percepire un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione Sareste contenti del suo rinnovo - facebook.com facebook
Dai fischi al volo #Juve, #Locatelli in stile #McKennie: rinnovo fino al 2030 x.com