Locatelli rinnova con la Juventus | decisione presa da parte del club bianconero Quale sarà il futuro del capitano ultimissime novità

La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Locatelli, confermando l’accordo con il centrocampista. La decisione è stata ufficializzata dal club, che ha comunicato l’estensione del contratto del giocatore. La firma del nuovo accordo garantisce a Locatelli di continuare a vestire la maglia bianconera. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza altre specifiche sui dettagli.