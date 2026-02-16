Come la Camera vuole limitare i cambi di casacca

La Camera ha deciso di approvare un nuovo regolamento per limitare i “cambi di casacca” dopo che alcuni deputati hanno cambiato gruppo durante questa legislatura. La proposta nasce dalla volontà di rendere più difficile il passaggio da un partito all’altro, temendo che tali mosse disturbino la stabilità del Parlamento. In pratica, il regolamento introduce sanzioni più dure per chi si sposta, come la perdita di incarichi o di privilegi, e mira a evitare che i deputati utilizzino il cambio di gruppo come strategia politica. L’obiettivo è di rafforzare la coerenza dei membri e ridurre le possibili speculazioni legate ai trasferimenti tra i gruppi

Il nuovo regolamento in discussione prevede diversi svantaggi per i deputati che cambiano gruppo nel corso della legislatura La Camera dei deputati vorrebbe limitare il numero di parlamentari che durante la legislatura cambiano partito o gruppo politico. In gergo il passaggio viene chiamato “cambio di casacca”, con intento dispregiativo, e il fenomeno più generale è noto da oltre un secolo col nome di “trasformismo”. In Italia, così come nella maggior parte delle democrazie occidentali, è in realtà una pratica legittima e tutelata dall’articolo 67 della Costituzione. L’articolo dice che i parlamentari non hanno vincolo di mandato, cioè non sono obbligati a rimanere nello stesso partito nel quale sono stati eletti. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Come la Camera vuole limitare i “cambi di casacca” Camera, dopo il caso Vannacci arriva la stretta contro i cambi di casacca La Camera approva una nuova normativa che rende più difficile il cambio di gruppo parlamentare, dopo i recenti spostamenti di alcuni deputati della Lega. Nuovo regolamento della Camera, penalità per i cambi di casacca La nuova riforma del regolamento della Camera si appresta ad arrivare in Aula. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo. Referendum a marzo; La Camera penale vuole la riforma: Basta con le correnti nel Csm; Ddl immigrazione, ecco come il governo vuole limitare i poteri ispettivi dei parlamentari nei Cpr; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina. Come la Camera vuole limitare i cambi di casaccaIl nuovo regolamento in discussione prevede diversi svantaggi per i deputati che cambiano gruppo nel corso della legislatura ... ilpost.it La Camera penale vuole la riforma: Basta con le correnti nel CsmUna scelta giusta, non una questione di destra o sinistra. Dal paladino dell’antimafia parole inaccettabili ... msn.com “Perché ci vuole un’Alta Corte disciplinare per i giudici Perché finora la quasi totalità di chi ha sbagliato non ha mai pagato per i suoi errori”. Così il Vicepresidente della Camera e deputato di FI Giorgio Mulè. - facebook.com facebook Il sogno di Franzoni Vincere a Kitzbühel vuole dire entrare nella leggenda. Domare la mitica Streif, la pista più brutale e temibile, un misto di pericoli e pendenze folli ( 85% la pendenza massima nel tratto Mausefalle...). La chimera di ogni discesista. Giovan x.com