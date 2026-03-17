Sondaggi politici | calano Forza Italia e Lega bene il M5s

Secondo l'ultima rilevazione di Swg per il Tg La7, le intenzioni di voto degli italiani mostrano un leggero calo per Forza Italia e Lega, mentre il Movimento 5 Stelle registra un incremento. La settimana si conclude con un quadro complessivamente stabile, senza grandi variazioni nel consenso degli elettori. I dati evidenziano le tendenze attuali nel panorama politico nazionale.

La rilevazione settimanale di Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto degli italiani fotografa un quadro relativamente stabile. Fratelli d’Italia è ancora ampiamente il primo partito del Paese, con il 29,4 per cento, dato invariato rispetto al sondaggio del 9 marzo. Scende di un decimo percentuale il Partito democratico: 21,7 per cento. Bene il Movimento 5 stelle, che sale al 12,3 per cento (+0,3). Perdono due decimi di punto Forza Italia (8 per cento), Lega e Alleanza Verdi e Sinistra (6,6 per cento). Guadagnano rispettivamente lo 0,2 e lo 0,1 Azione e Futuro Nazionale, dati al 3,5 per cento. In leggero calo al 2,3 per cento Italia Viva (-0,1). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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