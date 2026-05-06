A Caltanissetta si sono svolte lezioni pratiche rivolte a insegnanti e genitori, con l’obiettivo di insegnare le manovre di disostruzione sui manichini. I medici della Federazione italiana medici pediatri hanno condotto le esercitazioni, illustrando le tecniche corrette da seguire in caso di emergenza. L’iniziativa ha coinvolto le famiglie e il personale scolastico, con l’intento di preparare i partecipanti a intervenire tempestivamente in situazioni di ostruzione delle vie respiratorie.

? Cosa scoprirai Come si eseguono correttamente le manovre di disostruzione sui manichini?. Chi sono i medici della FIMP che hanno guidato la pratica?. Perché l'assistente capo Danilo Li Vecchi ha testimoniato durante l'evento?. Cosa cambierà nel calendario scolastico di Caltanissetta per il prossimo anno?.? In Breve Medici FIMP Pietro Salamone e Michela D’Antoni guidano le simulazioni pratiche.. Rotary Club di Caltanissetta fornisce manichini per le esercitazioni con Stefania Fontanazza.. Danilo Li Vecchi condivide testimonianza dopo riconoscimento stella al merito del 10 aprile.. L'iniziativa diventerà un ciclo di appuntamenti strutturati per il prossimo anno scolastico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, scuola e famiglie: lezioni pratiche per salvare i bimbi

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