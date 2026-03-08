Caltanissetta | via all’ordinanza anti-alcol per salvare Piazza

A Caltanissetta, Piazza Garibaldi è tornata al centro dell'attenzione dopo che il sindaco ha firmato un'ordinanza anti-alcol, in risposta ai frequenti bivacchi e al consumo di bevande alcoliche in spazi aperti. La decisione mira a regolamentare l’uso dell’area pubblica per garantire maggiore ordine e sicurezza. L’ordinanza è immediatamente entrata in vigore e riguarda tutte le persone che si trovano in piazza.

Il cuore di Caltanissetta, Piazza Garibaldi, è tornato al centro del dibattito pubblico a causa di bivacchi e consumo di alcol in spazi aperti. Cittadini e commercianti segnalano la presenza di bottiglie e lattine abbandonate sui gradini della fontana del Tritone, un problema che minaccia il decoro urbano. L’attenzione si concentra sulla necessità di valutare un’ordinanza specifica per vietare l’alcol nelle piazze, seguendo il modello già adottato da amministrazioni locali in altre città italiane. La discussione non riguarda solo lo sporco visibile, ma la gestione degli spazi pubblici nel capoluogo nisseno. Lo stato dei luoghi simbolo. Piazza Garibaldi rappresenta il punto nevralgico dell’identità urbana di Caltanissetta, dominata dalla Cattedrale di Santa Maria La Nova e dal Palazzo del Carmine dove ha sede il municipio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

