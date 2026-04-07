Frana in Molise | scuola scatta in Dad per salvare le lezioni

Una frana in Molise ha reso inagibile una strada provinciale, costringendo l’istituto omnicomprensivo locale a passare alla didattica a distanza per le scuole di Agnone e Castiglione Messer Marino. La decisione è stata presa dalla dirigente scolastica, che ha disposto le lezioni online per garantire la continuità dell’attività didattica dopo il crollo che ha impedito il normale accesso alle strutture.

La dirigente Maria Rosaria Vecchiarelli dell’Istituto omnicomprensivo G.N. D’Agnillo ha disposto l’attivazione della didattica a distanza per gli studenti di Agnone e Castiglione Messer Marino, a causa di un crollo franoso che ha reso impraticabile la strada provinciale locale. L’intervento scatta a partire da mercoledì 8 aprile per tutelare gli alunni che risiedono nel Comune di Castiglione Messer Marino o che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere le aule. La decisione nasce dalla necessità di gestire un dissesto idrogeologico che ha compromesso la viabilità, rendendo il tragitto verso la scuola potenzialmente rischioso. Il provvedimento di Maria Rosaria Vecchiarelli si muove in modo autonomo e preventivo, poiché l’istituto non ha atteso che le autorità competenti dichiarassero formalmente lo stato di emergenza per agire. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frana in Molise: scuola scatta in Dad per salvare le lezioni Scuola, rischio Dad per le Olimpiadi ma l’ufficio regionale assicura: «È solo una extrema ratio»«Le scuole non chiuderanno, la didattica a distanza resta una extrema ratio da utilizzare solo negli istituti in cui ci sono alunni e alunne che non... Maltempo in Molise, le immagini della frana di Petacciato dall'altoCon un elicottero dei vigili del fuoco si sorvola la storica frana di Petacciato (Campobasso), all'origine della chiusura dell'A14 tra Vasto sud e... Temi più discussi: Maltempo in Molise, frana sulla statale a Civitacampomarano; Maltempo, attimi di paura: frana sulla strada per Agnone; Emergenza Molise. Crolla un ponte, Italia spezzata in due; Si è riattivata la frana di Petacciato in Molise, le immagini. Frana in Molise, domani scuole chiuse in tutta la provincia di Campobasso(ANSA) - CAMPOBASSO 07 APR - A causa del repentino aggravamento della frana di Petacciato, lungo il tratto dell'autostrada A14 (km 462), il prefetto di Campobasso ha disposto la sospensione delle atti ... altoadige.it Frana di Petacciato, chiusa l’A14: Mesi per ripristinare la viabilità in Molise. Treni fermi, chiuse le scuole a CampobassoCode fino a 13 km sull’autostrada Adriatica, distribuite bottiglie d’acqua. Ciciliano: Valutiamo il passaggio dei camion via mare. Interrotta anche la ferrovia: sospesa l’Alta velocità, passeggeri f ... quotidiano.net Si risveglia una frana "storica" in Molise, chiuse la A14 e la linea ferroviaria. VIDEO #ANSA x.com Una delle frane più grandi d'Europa, quella che sovrasta il litorale molisano a Petacciato, si risveglia dopo 11 anni e manda in tilt la costa adriatica. Fabio Ciciliano della Protezione Civile fa il punto #ilcentro #protezionecivile #molise #frana #A14 #ferrovia - facebook.com facebook