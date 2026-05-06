Il 9 maggio si terrà a Caltagirone un evento dedicato alle nuove sementi di frumento, con particolare attenzione alle varietà sviluppate per resistere alle alte temperature e alla siccità. Durante l'incontro saranno presentate le tecnologie innovative impiegate per migliorare la tolleranza delle colture ai cambiamenti climatici. Si discuterà anche delle caratteristiche delle sementi che promettono di mantenere la produttività in condizioni di scarsità d’acqua.

? Cosa scoprirai Come faranno le nuove sementi a resistere ai colpi di calore?. Quali varietà di frumento garantiscono produttività nonostante la siccità?. Perché il polo di ricerca di Enna è strategico per il Mediterraneo?. Come integrano la genetica con il precision farming nei campi sperimentali?.? In Breve Cristiano Runza coordina la divisione Sicilia per l'evento di S.I.S. a Caltagirone.. Le varietà Beltorax e Caracalla affrontano stress termici e idrici nel Mediterraneo.. Il polo di ricerca di Enna collabora con centri internazionali ICARDA e CIMMYT.. Diagram Group Spa e Rurall presentano soluzioni di precision farming durante l'incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltagirone, il 9 maggio: innovazione e nuove sementi di frumento

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