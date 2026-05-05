Call center Tim la denuncia di una lavoratrice Konecta | Con 700 euro al mese spesso devo dire ' no' ai miei figli

Una lavoratrice di un call center legato a un’azienda di servizi ha denunciato di ricevere circa 700 euro al mese, affermando che questa cifra spesso non basta per sostenere le spese familiari. La rappresentante sindacale, con 15 anni di esperienza, fa parte di un gruppo di 75 dipendenti che si trovano in attesa di notizie sul loro futuro, a causa della diminuzione dei volumi di lavoro legati a un’unica commessa. La crisi dell’azienda si protrae da mesi.

Jana Vidrih, rappresentante di Fistel Cisl, lavora per Konecta da 15 anni e così come gli altri 75 assunti, non sa ancora quale sarà il suo futuro a causa della crisi dell'azienda da mesi alle prese con una drastica riduzione dei volumi di lavoro legati alla commessa Tim 187, attualmente l’unica.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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