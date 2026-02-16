Busto Arsizio in festa | il sindaco consegna le chiavi e risponde con ironia alle critiche

Da ameve.eu

Il sindaco di Busto Arsizio ha consegnato le chiavi della città durante il Carnevale, rispondendo con una battuta alle polemiche ricevute nelle ultime settimane. La cerimonia si è svolta nel centro storico, davanti a una folla di residenti e visitatori entusiasti. La festa continua con sfilate di carri colorati e musica nelle vie principali, mentre il primo cittadino ha scherzato sull’attenzione mediatica alle critiche sollevate in questi giorni.

Busto Arsizio si consegna al Carnevale tra tradizioni e una frecciata del sindaco alle critiche. Busto Arsizio è ufficialmente in festa. Il sindaco Emanuele Antonelli ha consegnato simbolicamente le chiavi della città alla famiglia Sinaghina, dando il via a una settimana di celebrazioni culminanti con la sfilata dei carri allegorici del 21 febbraio. Un rito tradizionale che, quest’anno, è stato accompagnato da un’ironica risposta alle critiche rivolte all’amministrazione comunale. Un gesto simbolico e un legame con la storia locale. La consegna delle chiavi, avvenuta domenica 15 febbraio in piazza Santa Maria, rappresenta un momento chiave del Carnevale bustese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto Arsizio

Busto Arsizio si riempie di voci e tesi diverse questa settimana, quando si svolge l’incontro pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, organizzato presso la sala polifunzionale di via XX Settembre.

Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilità

A Busto Arsizio, l’istituto Tommaseo organizza una settimana dedicata alla sostenibilità, dopo aver ricevuto finanziamenti per progetti ambientali.

