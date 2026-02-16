Busto Arsizio in festa | il sindaco consegna le chiavi e risponde con ironia alle critiche

Il sindaco di Busto Arsizio ha consegnato le chiavi della città durante il Carnevale, rispondendo con una battuta alle polemiche ricevute nelle ultime settimane. La cerimonia si è svolta nel centro storico, davanti a una folla di residenti e visitatori entusiasti. La festa continua con sfilate di carri colorati e musica nelle vie principali, mentre il primo cittadino ha scherzato sull’attenzione mediatica alle critiche sollevate in questi giorni.

Busto Arsizio si consegna al Carnevale tra tradizioni e una frecciata del sindaco alle critiche. Busto Arsizio è ufficialmente in festa. Il sindaco Emanuele Antonelli ha consegnato simbolicamente le chiavi della città alla famiglia Sinaghina, dando il via a una settimana di celebrazioni culminanti con la sfilata dei carri allegorici del 21 febbraio. Un rito tradizionale che, quest’anno, è stato accompagnato da un’ironica risposta alle critiche rivolte all’amministrazione comunale. Un gesto simbolico e un legame con la storia locale. La consegna delle chiavi, avvenuta domenica 15 febbraio in piazza Santa Maria, rappresenta un momento chiave del Carnevale bustese.🔗 Leggi su Ameve.eu Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto Arsizio Busto Arsizio si riempie di voci e tesi diverse questa settimana, quando si svolge l’incontro pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, organizzato presso la sala polifunzionale di via XX Settembre. Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilità A Busto Arsizio, l’istituto Tommaseo organizza una settimana dedicata alla sostenibilità, dopo aver ricevuto finanziamenti per progetti ambientali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Busto Arsizio tre domeniche di spettacoli tra Olimpiadi, fuoco e mito greco; Le decisioni della giunta comunale dell' 11 febbraio 2026; Busto Arsizio pronta per la maxi-sfilata del Carnevale: la città nelle mani del Tarlisu e della Bumbasina; Eventi segnalati dai Comuni. A Busto Arsizio tre domeniche di spettacoli tra Olimpiadi, fuoco e mito grecoCentro storico animato da cortei musicali e installazioni sceniche che reinterpretano il gesto atletico tra visioni futuristiche e suggestioni mitologiche ... varesenews.it La Galleria Boragno di Busto Arsizio celebra arte e pensiero con gli eventi di febbraioUn programma che intreccia fotografia d’autore, laboratori di scrittura ispirati ai miti antichi e riflessioni filosofiche nel segno del festival Filosofarti, con appuntamenti aperti alla città ... varesenews.it Sei ore di disordini nel carcere di Busto Arsizio, il SAPPE chiede interventi urgenti facebook