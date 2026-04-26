Calendimaggio si comincia Presentata la nuova giuria che sceglierà il vincitore

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la composizione della giuria per il Calendimaggio 2026, che si svolgerà dal 6 al 9 maggio. I tre membri sono il regista, attore e scrittore Ascanio Celestini, il direttore di coro Maurizio Sacquegna e il professore di Storia medievale all’università romana Umberto Longo. Questa giuria sarà incaricata di selezionare il vincitore della manifestazione.

Il regista, attore, autore e scrittore Ascanio Celestini, il direttore di coro Maurizio Sacquegna e il professor Umberto Longo, ordinario di Storia medievale alla Sapienza Università di Roma, sono i giurati per l’edizione 2026 della festa del Calendimaggio, in programma dal 6 al 9 maggio. I tre nomi sono stati ufficializzati, nel pomeriggio di ieri, nella Sala della Conciliazione gremite di partaioli di Sopra e di Sotto, da Simone Menichelli, presidente dell’Ente che sovrintende la manifestazione insieme ai vicepresidenti Giacomo Paparelli e Tiziano Ragni. "Una giuria – ha detto Menichelli – composta da persone qualificate, che apprezzano la festa e con le proprie competenze daranno una risposta e un contributo che potrà proseguire anche nell’ottica della crescita della manifestazione".🔗 Leggi su Lanazione.it

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