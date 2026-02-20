Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946 incontro con la storica Michela Ponzani

Il diritto di voto alle donne è stato conquistato nel 1946, un evento che ha segnato un cambiamento sociale importante. Per celebrare questa data, viene organizzato un incontro con la storica Michela Ponzani, che racconterà le sfide affrontate dalle donne per ottenere il diritto di partecipare alle elezioni. L’appuntamento si terrà martedì 24 febbraio alle 10, nell’ex chiesa del Carmine, e offrirà uno sguardo dettagliato su quegli anni determinanti.

Nuovo appuntamento per il ciclo di incontri "La Generazione Z tra passato e presente": martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella cornice del Laboratorio Aperto allestito nell’ex chiesa del Carmine, la storica Michela Ponzani sarà protagonista di una riflessione dedicata al percorso che, nel 1946.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Ottant’anni fa il voto alle donne, oggi la mostra Leggi anche: Michela Ponzani, lo sfregio della storica "rossa" a Giorgia Meloni: "Cambio di regime" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Voto alle donne e polemiche a Formigine: perché il dibattito sui diritti femminili riguarda tutti; Ottant’anni di voto alle donne. Un’intervista preserva il ricordo; Realpolitik: Il consigliere comunale contrario al voto alle donne Video; L’80° anniversario del voto alle donne. Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946, i giovani incontrano la storica Michela PonzaniNuovo appuntamento per il ciclo di incontri La Generazione Z tra passato e presente: martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella cornice del Laboratorio ... piacenzasera.it Donne e leadership: Alba interroga il presente a ottant’anni dal voto femminileIl 27 febbraio alla Sala Riolfo un confronto tra economia, impresa e salute per misurare lo stato della leadership femminile oggi. Sullo sfondo il Reykjavík Index e la ritradizionalizzazione delle n ... targatocn.it Questa sera alle 20:30 su La7, non perdete l'appuntamento con Otto e Mezzo. Gli ospiti di puntata saranno: Sigfrido Ranucci, Marco Travaglio, Michela Ponzani e Mariangela Zappia. - facebook.com facebook Il Giorno della Memoria fu istituito per non dimenticare le vittime della Shoah. Ma questa data è anche un invito all’esercizio della responsabilità. Per opporsi al disprezzo della Storia L'articolo di Michela Ponzani su Repubblica Vignetta di Mauro Biani #rep x.com