Michela Ponzani in città per l' 8 marzo | incontro al mattino e concerto-reading nel pomeriggio

Per l’8 marzo Rimini accoglie Michela Ponzani, studiosa della Resistenza, docente universitaria e volto noto di Rai Storia. La giornata prevede un incontro al mattino e un concerto-reading nel pomeriggio, entrambi dedicati alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. L’evento si svolge in città e coinvolge il pubblico in attività culturali e di approfondimento.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo Rimini ospita Michela Ponzani, studiosa della Resistenza, docente universitaria e volto noto di Rai Storia. Ponzani sarà protagonista di un doppio appuntamento che unisce memoria, attualità e spettacolo.