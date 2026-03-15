Percorsi sostegno Indire lezioni dal 7 aprile tutti i pomeriggi e full immersion nei weekend Obiettivo titolo entro il 30 giugno

A partire dal 7 aprile, le lezioni di sostegno Indire si svolgeranno tutti i pomeriggi e durante i fine settimana, offrendo un percorso intensivo. L’obiettivo è ottenere il titolo entro il 30 giugno. Il percorso, riconosciuto anche dall’università, rientra nelle iniziative previste dal DL 1272025, convertito nella Legge n. 164 del 2025, che ha modificato alcuni articoli di legge.

Specializzazione Sostegno Indire Università ai sensi del DL 1272025 convertito nella Legge n. 164 del 30 ottobre 2025, che ha modificato gli art. 6 e 7 del DL 712024, permettendo l'avvio di un secondo percorso straordinario e abbreviato per docenti con determinati requisiti di servizio e titolo estero con domanda di riconoscimento per il quale erano trascorsi i termini di risposta al 24 aprile 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Sostegno Indire secondo ciclo: percorsi in 3 mesi per concludere entro il 30 giugno 2026. Decreto MinisteroSpecializzazione sostegno secondo ciclo Indire: il Ministero pubblica il Decreto interministeriale recante disposizioni per consentire ai...

Sostegno Indire secondo ciclo: percorsi in 3 mesi per concludere entro il 30 giugno 2026 e sciogliere riserva. Decreto MinisteroSpecializzazione sostegno secondo ciclo Indire: il Ministero pubblica il Decreto interministeriale recante disposizioni per consentire ai...

Altri aggiornamenti su Percorsi sostegno

Temi più discussi: Percorsi sostegno secondo ciclo Indire/Università, ecco la pagina del Ministero con le info aggiornate; Corsi Indire sostegno II ciclo, rinuncia all'istanza di riconoscimento dal 27 febbraio al 12 marzo 2026 [Avviso MIM]; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; Sostegno INDIRE, 4.000 posti per chi ha ottenuto la specializzazione all'estero e presenta rinuncia: costo da 916 a 1.516 euro.

Sostegno, percorsi Indire e Università: 37mila posti disponibili per l’anno 2026, tutte le regole per l’accesso ex art. 6 e 7 del DL 71/2024Il Ministero autorizza 37.000 posti per la specializzazione sul sostegno: via ai percorsi Indire e Università per precari e titoli esteri ... orizzontescuola.it

Percorsi sostegno secondo ciclo Indire/Università, ecco la pagina del Ministero con le info aggiornatePercorsi sostegno a.a. 2025/26: pagina di riferimento per specializzazione ex art. 6 (triennalisti) ed ex art. 7 (titolo estero). orizzontescuola.it

TFA SOSTEGNO 2026 Tabella dei posti autorizzati alle Università per lo svolgimento dei percorsi di cui all’art.6 del DL 31 maggio 2024 n.71 - Docenti con almeno 3 anni di servizio su sostegno. facebook

Al via il secondo ciclo dei percorsi di specializzazione sostegno riservati ai docenti con determinati requisiti di servizio (art. 6) e titolo estero (art.7) ai sensi del DL 71/2024 come modificato dal DL 127/2025 convertito dalla Legge n. 164 del 30 ott… x.com