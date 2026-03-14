Calciomercato Juve bianconeri al lavoro | obiettivo chiaro chiudere due colpi a parametro zero entro giugno

La Juventus sta lavorando attivamente sul mercato, con l’obiettivo di concludere due acquisti a parametro zero entro giugno. La dirigenza ha già avviato trattative per rinforzare la rosa, puntando a chiudere gli accordi prima dell’inizio della nuova stagione. Le trattative sono in corso e si concentrano su due giocatori senza costi di trasferimento, con l’intenzione di finalizzare gli acquisti nelle prossime settimane.

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