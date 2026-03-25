Il Napoli valuta il ritorno di Joshua Zirkzee, ma la trattativa dipende dalla risoluzione della situazione Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da un giornalista di Sky durante una trasmissione radiofonica, gli azzurri potrebbero portare in squadra l’attaccante olandese solo se si sblocca la cessione o l’accordo con il calciatore belga. Lo United ha stabilito un prezzo per Lukaku, mentre si attende una decisione definitiva.

Joshua Zirkzee torna in Italia solo se il Napoli risolve la situazione Romelu Lukaku. Come affermato da Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, a Radio Marte, gli azzurri potrebbero condurre l’olandese in terra partenopea. Zirkzee-Napoli: la valutazione dello United e il nodo Lukaku. L’attaccante olandese attira l’interesse degli azzurri, ma la trattativa con il Manchester United non si muove fino a quando il club partenopeo non chiarisce il futuro del belga. Secondo Luca Marchetti, i Red Devils non scenderanno sotto la cifra investita per prelevare Zirkzee dal Bologna, ovvero 42.5 milioni di euro. La cessione in prestito non è scontata e il Napoli dovrà valutare con precisione ogni mossa di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ritorno di fiamma per Zirkzee: lo United fissa il prezzo, si attende Lukaku!

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