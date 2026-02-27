Calciomercato Inter ritorno di fiamma per Giovanni Leoni?

L'Inter sta valutando il ritorno di Giovanni Leoni nel suo organico durante il calciomercato. Con l’addio ormai certo di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, la società sta cercando soluzioni per rinforzare la rosa e ha individuato nel difensore un possibile nuovo acquisto. La trattativa tra le parti è in corso e le decisioni definitive sono attese nelle prossime settimane.

Con l'addio ormai sicuro di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, oltre a quello molto probabile di Stefan de Vrij, durante la prossima sessione di calciomercato l' Inter dovrà sistemare il pacchetto arretrato: secondo Sport Mediaset la società nerazzurra starebbe pensando (nuovamente) a Giovanni Leoni.