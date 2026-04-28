Calciomercato Inter novità su Muharemovic | resta l’obiettivo principale ma un dettaglio non è scontato!

Sul calciomercato dell’Inter, si parla ancora di Muharemovic come obiettivo prioritario. Secondo fonti vicine alla società, la trattativa con il giocatore è ancora in corso, ma ci potrebbero essere alcuni aspetti da definire prima di concludere l’accordo. La società nerazzurra continua a monitorare la situazione, anche se non è ancora arrivata una conferma ufficiale sulla conclusione dell’affare.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, novità su Muharemovic: secondo Moretto resta l’obiettivo principale, ma non è scontato un dettaglio della trattativa. L’ Inter continua a lavorare per ringiovanire il reparto arretrato e il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra resta quello di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco del Sassuolo. A fare il punto sulla trattativa è stato Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, attraverso un video pubblicato su YouTube. Inter-Muharemovic, c’è l’accordo col giocatore. Secondo quanto riferito da Moretto, il club milanese avrebbe già raggiunto una base d’intesa con il calciatore, che avrebbe scelto di dare priorità assoluta ai nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com

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