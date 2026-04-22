Il Milan sta valutando diversi profili per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano c’è anche Tiago Gabriel, giovane difensore centrale portoghese nato nel 2004 e attualmente in forza al Lecce. Le trattative e le valutazioni di mercato sono in corso, con un’attenzione particolare al costo del cartellino del calciatore.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato e, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il principale obiettivo del club di Via Aldo Rossi è Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo classe 2000, però, non è l'unico difensore su cui stanno lavorando i rossoneri. Sempre secondo il 'CorSport', infatti, nel mirino del Milan c'è anche Tiago Gabriel del Lecce. Classe 2004, portoghese, Tiago Gabriel ha finora disputato 35 partite tra Serie A e Coppa Italia con i giallorossi di Eusebio Di Francesco, trovando anche la via del gol in due occasioni. Alto 196 centimetri, bravo nel gioco aereo e in marcatura, comunque si chiuda la stagione dei salentini (attualmente alle prese con la lotta per la permanenza nella massima serie) dovrebbe andare via.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per la difesa fari puntati anche su Tiago Gabriel: ecco quanto costa

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