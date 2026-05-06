Leon Goretzka, centrocampista tedesco nato nel 1995, è attualmente senza contratto con il Bayern Monaco. Secondo fonti vicine al giocatore, il suo trasferimento a un nuovo club dipende dalla partecipazione del team di appartenenza alla Champions League, dato che in passato ha già rifiutato offerte senza questa competizione. La situazione del calciatore è al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori in vista della prossima finestra di mercato.

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista tedesco prossimo allo svincolo a parametro zero dal Bayern Monaco che tanto piace al Milan per la sessione estiva di calciomercato. Questo perché con la qualificazione in Champions League del Diavolo in stand-by, automaticamente anche l'operazione è entrata in modalità attesa. Goretzka, che ha aperto seriamente alla possibilità Milan (anche se mancano da sistemare alcune cose dal punto di vista economico), aspetta di vedere se i rossoneri di Massimiliano Allegri si qualificheranno o meno per la Champions League 2026-2027. Così fosse, avanti tutta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Goretzka in attesa: senza Champions non si fa. I due precedenti

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato, attento Milan: la Juventus di Spalletti fa sul serio per Goretzka

Calciomercato Milan al bivio Champions: Lewandowski, Goretzka e gli addii di Pulisic, Leao e…I piani dei rossoneri verrebbero rivoluzionati cosìCalciomercato Milan al bivio Champions: Lewandowski, Goretzka e gli addii di Pulisic, Leao e…I piani dei rossoneri verrebbero rivoluzionati così...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Milan, l'offerta per Gila è quella giusta: 3 milioni all'anno. E Goretzka a un passo; Milan, scatto per Sorloth: c'è il sì del norvegese. Allegri vuole una squadra da Champions; Calciomercato Milan, Goretzka ha offerte, scelta prima di giugno; Milan, Goretzka tentato dall'Italia ma occhio all'Atletico: ecco quando deciderà.

Occhio Milan, con la Champions ti giochi pure GoretzkaIl tedesco è in scadenza e lascerà il Bayern, ma non vuole perdere l’Europa che conta. I precedenti di Akanji e Hojlund ... tuttosport.com

Di Marzio rivela che Goretzka spera di poter giocare la Champions col MilanGianluca Di Marzio, giornalista, si è così espresso a SkySport sul calciomercato del Milan: La qualificazione in Champions League è importante dal punto di ... milannews.it

#Calciomercato #Milan, #Moretto raffredda la pista #GabrielJesus: "Ecco cosa mi risulta" #ACMilan #SempreMilan x.com

Calciomercato Milan, Lameck Banda nel mirino del Diavolo https://tinyurl.com/2ygdmfzu #calciomercato #calciomercatomilan #milan #milanbanda - facebook.com facebook