Il 6 maggio 2026, una trasmissione molto popolare di Sky dedicata al calciomercato si svolgerà in diretta nella città di Ancona. L’evento prevede una trasmissione live con interventi e approfondimenti, accompagnati da vari eventi collegati alla manifestazione. La presenza della trasmissione nella località è stata annunciata ufficialmente e si svolgerà in una location specifica della città.

Ancona, 6 maggio 2026 – Calciomercato l’Originale, la seguitissima trasmissione Sky, sbarca ad Ancona. Giunta alla terza edizione ‘itinerante’, l’evento televisivo che abbraccia tutta l’Italia trattando un tema sempre più popolare come il mercato nel calcio professionistico, sarà nel capoluogo dorico a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Una settimana di trasmissione live e di eventi collegati che avrà come epicentro piazza del Plebiscito, scelta dal Comune di Ancona e proposta agli organizzatori. Dove sarà il set . Verrà utilizzato il palco all’ombra della statua di Papa Clemente XII e della chiesa di San Domenico; qualora le riprese dovessero essere disturbate dalla pioggia o dal maltempo in genere il set verrà spostato nella rinnovata Biblioteca ‘Benincasa’ (progetto Pnrr) che sarà inaugurata entro il mese di maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calciomercato l’Originale sbarca ad Ancona, trasmissione live ed eventi: ecco quando

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