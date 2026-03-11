Nave di migranti sbarca ad Ancona | arrestati 3 scafisti

Una nave carica di migranti è arrivata ad Ancona, dove sono stati arrestati tre uomini di origine egiziana. Le forze dell'ordine hanno fermato i presunti scafisti durante le operazioni di sbarco. I tre sono stati portati in carcere e sono ora al centro di un procedimento giudiziario. La nave era arrivata nel porto nella notte.

Ancona, 11 marzo 2026 – Tre presunti scafisti, di origine egiziana, sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei controlli eseguiti dopo lo sbarco ad Ancona della nave umanitaria Ocean Viking, battente bandiera norvegese, della Ong Sos Méditerranée con a bordo un centinaio di migranti soccorsi in due distinte operazioni di ricerca e soccorso (Sar). Il fermo come persone gravemente indiziate di delitto è scattato, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10, per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato. Uno degli interventi di salvataggio, avvenuto nel pomeriggio del 5 marzo, aveva riguardato 64 persone di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nave di migranti sbarca ad Ancona: arrestati 3 scafisti Articoli correlati Solidaire ad Ancona, la nave Ong attracca al porto di Ancona con 26 migranti a bordo | VIDEOANCONA – È arrivata questa mattina al porto di Ancona la nave umanitaria Solidaire, attraccata poco dopo le 8 al molo 19 della darsena commerciale... Nave Ocean Viking ad Ancona, 100 migranti a bordoI migranti prelevati dalla Ocean Viking sono di varia nazionalità tra cui somali, eritrei, egiziani, pakistani e bengalesi. Una raccolta di contenuti su Nave di migranti sbarca ad Ancona... Temi più discussi: Sbarcati a Bari 14 migranti salvati dalla nave Life Support: Molti hanno segni di tortura; Bari, è arrivata la nave di Emergency: a bordo 14 migranti, c’è anche un minore. Le storie: Sono fuggito dalla guerra; Ocean Viking attesa lunedì ad Ancona: salito il numero dei migranti a bordo, altri 64 naufraghi recuperati in mare; Sbarco Ocean Viking ad Ancona: in porto 100 migranti, tra loro 20 minori. Sbarcati ad Ancona cento migranti dalla Ocean Viking. Ci sarebbero anche vittime di tratta di organiSono stati soccorsi nei giorni scorsi in due distinti salvataggi in mare. La maggior parte sono molto giovani.Tra loro diciannove minori ... rainews.it Lunedì a Bari sbarca la nave di Emergency con 14 migranti a bordoE’ previsto per lunedì 2 marzo, alle ore 15.30 circa, l’arrivo nel porto di Bari della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, per lo sbarco delle 14 persone soccorse nelle acque int ... lagazzettadelmezzogiorno.it la Repubblica. . La fregata missilistica 'Federico Martinengo', la nave della Marina militare italiana partita dal porto di Taranto, è giunta nell'area di Cipro, per la difesa dell'isola. La fregata ha a bordo oltre 160 militari italiani, per un'operazione che avviene nell' - facebook.com facebook "Una nave di libri per Barcellona": il viaggio letterario verso la Catalogna per la festa di Sant Jordi x.com