Il colosso danese dei prezzi fissi sbarca ad Arese | ecco quando apre Normal

Una nuova apertura si prepara nel centro commerciale di Arese, vicino a Milano, dove arriverà un punto vendita di una catena danese specializzata in prodotti a prezzi fissi. La catena Normal, presente in diversi paesi, ha annunciato l'apertura del negozio all’interno del centro commerciale Il Centro, senza ancora comunicare una data precisa di apertura. La notizia riguarda i consumatori della zona e il settore della vendita al dettaglio.

La catena di vendita al dettaglio danese Normal aprirà un nuovo punto vendita ad Arese (Milano), all’interno del centro commerciale Il Centro. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 6 maggio, dalle 9 alle 22. Nei giorni precedenti, sabato 2 e domenica 3 maggio, la società ha organizzato alcune.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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