Calciomercato l’Inter cerca l’incasto per Nico Paz

Da ilprimatonazionale.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il calciomercato, l’Inter ha manifestato interesse per Nico Paz, attualmente in prestito al Como. La società nerazzurra valuta un possibile acquisto per rinforzare il reparto offensivo e ha individuato nel giovane fantasista un profilo da seguire con attenzione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. La volontà dell’Inter è di inserire Paz nel proprio progetto futuro.

È uno dei pochi colpi di calciomercato  che potrebbe davvero aggiungere valore alla rosa dell’ Inter: il mondo nerazzurro ha visto – da tempo – le potenzialità di  Nico Paz e, quantomeno, vuole provare a fare un tentativo per il fantasista attualmente in forza a Como. Calciomercato, l’Inter cerca Nico Paz. La strategia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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