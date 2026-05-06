Calciomercato l’Inter cerca l’incasto per Nico Paz

Durante il calciomercato, l’Inter ha manifestato interesse per Nico Paz, attualmente in prestito al Como. La società nerazzurra valuta un possibile acquisto per rinforzare il reparto offensivo e ha individuato nel giovane fantasista un profilo da seguire con attenzione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. La volontà dell’Inter è di inserire Paz nel proprio progetto futuro.

È uno dei pochi colpi di calciomercato che potrebbe davvero aggiungere valore alla rosa dell’ Inter: il mondo nerazzurro ha visto – da tempo – le potenzialità di Nico Paz e, quantomeno, vuole provare a fare un tentativo per il fantasista attualmente in forza a Como. Calciomercato, l’Inter cerca Nico Paz. La strategia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter cerca l’incasto per Nico Paz Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, l’intreccio per Nico Paz Calciomercato Inter: Oaktree, hai visto Nico Paz?A un certo punto del posticipo domenicale di Serie A – sempre che qualcuno avesse ancora qualche dubbio – molti tifosi della Beneamata l’hanno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nico Paz-Real, prima recompra e poi cessione? L'Inter resta alla finestra e spera in un assist di Mourinho; L'Inter guarda già avanti: dal sogno Nico Paz a Kone, i cinque possibili acquisti post Scudetto da regalare a Chivu; Calciomercato Inter: c'è un piano per Nico Paz; Il futuro di Nico Paz: tappa a Madrid e poi Inter? Cosa filtra sul futuro. Calciomercato Como, Nico Paz è diviso tra Real Madrid e Inter in vista dell’estate. Ecco cosa potrebbe succedere per il suo futuroCalciomercato Como, Nico Paz è diviso tra Real Madrid e Inter in vista dell'estate. Ecco cosa potrebbe succedere per il suo futuro ... calcionews24.com Il futuro di Nico Paz: tappa a Madrid e poi Inter? Cosa filtra sul futuroL’argentino tornerà al Real che lo ricomprerà dal Como, ma tutto dipenderà dal nuovo allenatore: l’idea è di fare comunque un’offerta ... tuttosport.com Nico Paz regalo Scudetto Inter: Marotta prepara il colpo in "leasing". E c'è il like Jones... - facebook.com facebook L' #Inter sogna Nico Paz, ma il Como non molla e spera: la situazione x.com