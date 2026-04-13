Calciomercato Inter | Oaktree hai visto Nico Paz?

Durante il posticipo domenicale di Serie A, alcuni tifosi dell'Inter hanno commentato sui social network, chiedendosi se il fondo di investimento Oaktree abbia osservato Nico Paz, giovane calciatore di recente interesse. La discussione si è focalizzata sulla possibile utilità del giocatore nel sistema nerazzurro, suscitando curiosità tra gli appassionati in vista del calciomercato. Finora, non ci sono annunci ufficiali riguardo a trattative o acquisti legati a Paz.

A un certo punto del posticipo domenicale di Serie A – sempre che qualcuno avesse ancora qualche dubbio – molti tifosi della Beneamata l’hanno pensato: sì, è un giocatore che nel contesto nerazzurro farebbe la differenza. Possibile obiettivo del calciomercato dell’Inter, Nico Paz ha giocato una partita sontuosa. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: Oaktree, hai visto Nico Paz? Leggi anche: Calciomercato Inter, l’intreccio per Nico Paz Mercato Inter, svelata la lista di Oaktree: tutti gli obiettivi del club nerazzurro in vista dell’estate: c’è anche Nico Paz…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Tuttosport svela la lista degli obiettivi di Oaktree: il club nerazzurro si muove su più fronti. Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ