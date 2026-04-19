Lewandowski incontra la Juve | l’agente sta per sbarcare in Italia Clamoroso intreccio col Milan e Vlahovic

L’attaccante si trova al centro di voci di trasferimento che coinvolgono diverse squadre italiane. Il suo agente si sta preparando a visitare l’Italia, con un incontro previsto con alcuni club. La trattativa sembra essere in fase di sviluppo, mentre si susseguono indiscrezioni su possibili alternative e interessamenti da parte di più società. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Lewandowski Juve: l’agente sta per sbarcare in Italia, previsto un incontro. Clamoroso intreccio col Milan e Vlahovic. Il big match di domenica prossima tra Milan e Juventus non si giocherà solo sul prato di San Siro, ma avrà un prologo infuocato nelle stanze del calciomercato. Al centro della contesa c’è Robert Lewandowski, il cui agente è atteso in Italia nei prossimi giorni per sondare concretamente l’interesse delle due big di Serie A. Il polacco, in scadenza con il Barcellona, è affascinato dall’idea di un’ultima grande avventura nel campionato che sognava da bambino, seguendo le orme di longevità di campioni come Luka Modric. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I numeri di Lewandowski restano quelli di un fuoriclasse assoluto: 565 gol in carriera e 42 centri nella passata stagione (2024-25).🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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